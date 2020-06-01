"Я получила травму": Бузова сообщила о нападении

Совсем недавно вся страна обсуждала захват заложников в московском банке. Злоумышленник ворвался в здание и требовал встречи с Ольгой Бузовой. К счастью, обошлось без жертв. Мужчину арестовали. Сейчас он ждет суда.
В эфире программы "Ты не поверишь" Бузова уверяла, что никогда не встречала захватившего банк мужчину. Телеведущая очень испугалась за свою жизнь, и поэтому решила усилить свою охрану. Однако ранее, когда происходили подобные инциденты с угрозами, Ольга не думала об увеличении количества телохранителей.
Несколько лет назад знаменитость получила телесные повреждения, когда на нее напал неизвестный мужчина. Это произошло во время концерта.
"Мне было тогда страшно. Помню, как я вышла на сцену, а на меня напал мужчина. Я получила травму. У меня была разбита губа", – рассказала Бузова.
Напомним, недавно ведущая реалити-шоу "Дом-2" получила отказ от компании, которая некоторое время выпускала вино с ее портретом. Производители заметили, что без фотографии Ольги Бузовой на этикетке напиток продается лучше.
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