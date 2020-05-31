"Без нее лучше": Бузова получила обидный отказ

Бесконечно популярная Ольга Бузова оказалась в центре очередного скандала. На этот раз ее клиенты по рекламе разочаровались в способностях поющей ведущей продавать товары и решили расторгнуть с ней контракт.
Речь идет о ростовской винодельческой компании. С начала текущего года предприниматели из "Глобал Вайн Дистрибьюшен" выпускают алкогольный напиток BUZWINE с ликом теледивы на этикетке.
Как отмечает издание Mash, бутылка чудо-снадобья стоит 500 рублей, а отзывы об алкоголе ходят весьма нелестные. В итоге виноделы пришли к выводу, что все дело в изображении звездной брюнетки. По их мнению, Ольга Бузова только сократила продажи напитка, и без нее вино лучше шло на рынке.
На фоне этого предприимчивые бизнесмены решили подать в суд на "Арчер Мьюзик". Известно, что эта контора занимается лицензирование музыки части эстрады, и как раз с ней виноделы договаривались о рекламе.
Теперь предприниматели хотят расторгнуть договор с Ольгой Бузовой и продолжить свой путь к финансовому успеху без нее.
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