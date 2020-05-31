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"Все чуть не упали": собравшуюся преподавать в школе Бузову освистали

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ольга Бузова надумала заняться образованием подрастающего поклонения. Учить школьников уму-разуму звезда решила в коротком топе и с голым пузом.
прочитано 194 раза

Бесконечно популярная Ольга Бузова стремится стать первой во всех соцсетях. Рекордсменка по числу подписчиков в инстаграм-аккаунте теперь решила освоить новую площадку – TikTok. 34-летняя теледива пришла узнать секреты мастерства к молодым участникам шоу XO Team на ютуб-канале.

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Встреча звезд интернета не могла пройти без записи нового контента. Ребята из XO Team предложили поющей телеведущей примерить на себя образ соблазнительной учительницы. Знаменитости записали забавный совместный ролик, в котором Ольга Бузова распугала всех учеников то ли своей неотразимостью, то ли неприемлемым для преподавателя видом.

"К нам в 11 "Х" пришел новый учитель", – подписали размещенный в их инстаграм-аккаунте видеоролик ребята из XO Team. На кадрах разодетая в короткий топ и желтый спортивный костюм Ольга Бузова выходит к своим "школьникам". Гибкая телеведущая демонстрирует красу в разных сексуальных позах, а все действо сопровождается зажигательным зарубежным треком. После увиденного школьники стремительно разбегаются.

Как и следовало ожидать, яркие кадры привлекли внимание подписчиков. Некоторые пожалели быстро разбежавшихся учеников: "Бедные, чуть не упали!", “В таком виде учителю нельзя появляться в школе", – пишут комментаторы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Вместе с этим, многим пришелся по вкусу соблазнительный образ певицы – в ярком наряде Ольга Бузова действительно выглядит впечатляюще. "Сразу видно, что есть чувство стиля", "Оля, ты так круто вышла во двор, это бомба, потрясающе", “Мне бы в школьной жизни таких учительниц", – восхищаются фанаты.


Автор: 31 мая 2020, 00:02 Источник: www.instagram.com ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
УРА!!!!!!!!!! ПРО ИДИОТКУ УЖЕ НИКТО НЕ ПИШЕТ И НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ <цензура> НИКОМУ НЕ НУЖНА А тупорылый пиар директор уже так обнищал,что его затеи с Бузовой не интересуют ,как из кожи вон старается, никому чмо Бузова не нужна,собрали идиотов малолеток,а тетка старая зачем?Молодых полно,красивых,а это уже потрепанное кому интересно?
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