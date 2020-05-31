"Все чуть не упали": собравшуюся преподавать в школе Бузову освистали

Бесконечно популярная Ольга Бузова стремится стать первой во всех соцсетях. Рекордсменка по числу подписчиков в инстаграм-аккаунте теперь решила освоить новую площадку – TikTok. 34-летняя теледива пришла узнать секреты мастерства к молодым участникам шоу XO Team на ютуб-канале.
Встреча звезд интернета не могла пройти без записи нового контента. Ребята из XO Team предложили поющей телеведущей примерить на себя образ соблазнительной учительницы. Знаменитости записали забавный совместный ролик, в котором Ольга Бузова распугала всех учеников то ли своей неотразимостью, то ли неприемлемым для преподавателя видом.
"К нам в 11 "Х" пришел новый учитель", – подписали размещенный в их инстаграм-аккаунте видеоролик ребята из XO Team. На кадрах разодетая в короткий топ и желтый спортивный костюм Ольга Бузова выходит к своим "школьникам". Гибкая телеведущая демонстрирует красу в разных сексуальных позах, а все действо сопровождается зажигательным зарубежным треком. После увиденного школьники стремительно разбегаются.
Как и следовало ожидать, яркие кадры привлекли внимание подписчиков. Некоторые пожалели быстро разбежавшихся учеников: "Бедные, чуть не упали!", “В таком виде учителю нельзя появляться в школе", – пишут комментаторы.
Вместе с этим, многим пришелся по вкусу соблазнительный образ певицы – в ярком наряде Ольга Бузова действительно выглядит впечатляюще. "Сразу видно, что есть чувство стиля", "Оля, ты так круто вышла во двор, это бомба, потрясающе", “Мне бы в школьной жизни таких учительниц", – восхищаются фанаты.
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