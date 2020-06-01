"Потрясающая телеведущая": дочь Галкина и Пугачевой покорила способностями

Находчивые детки комика и королевы эстрады каждый день придумывают что-то новое и развлекают своих звездных родителей. Сегодня утром на свой странице в Инстаграме Максим Галкин похвастался новым видео, участницей которого стала его дочь Лиза.

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