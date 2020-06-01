"Потрясающая телеведущая": дочь Галкина и Пугачевой покорила способностями

Лиза и Гарри Галкины стали главными участниками программы "Домашнее ТВ" в Инстаграме Максима. На протяжении нескольких месяцев пародист делится с поклонниками подробностями семейной жизни и знакомит их с талантами детей.
На этот раз дочь Пугачевой притворилась корреспондентом, а стеклянная дверь на кухне стала импровизированным телевизором. Галкин решил не скрывать дикторский талант дочери и опубликовал утреннюю программу на телеканале "Кладовка. Международный". Помимо того, что Лиза прекрасно выступила в роли ведущей, она еще и продемонстрировала знания иностранного языка.
Подписчики юмориста отметили, что девочка рождена быть звездой. Многие обратились к Максиму с просьбой пригласить Лизу на шоу "Лучше всех".
"Лиза-лучшая ведущая! Вся в папу! Еще и говорит на всех языках, какая молодчинка!!", – восхищаются поклонники семьи.
Напомним, что в прошлом году Галкин рассказал, как он и его супруга певица Алла Пугачева стали родителями замечательных двойняшек. Как оказалось, долгое время свои планы супруги держали в строжайшем секрете. Юморист отметил, что женщина, выносившая его двойняшек, не знала, чьи это дети. По словам Пугачевой, с суррогатной матерью им повезло, она крайне ответственно подошла к выполнению своей задачи. В благодарность звездные родители оплатили услуги намного выше рынка.
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