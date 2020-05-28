"Егоза": дочь Галкина полюбила опасное развлечение (видео)

Юморист поделился роликом с наследницей в своем инстаграм-аккаунте. Эпизод снят на территории замка Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь, передает Пятый канал.
Модель гироскутера Лизы развивает скорость до 16 километров в час. Для ребенка такое увлечение может быть опасным. Но звездные родители ответственно подошли к занятиям дочери. Девочке надела налокотники, наколенники и шлем. Поклонники Максима Галкина впечатлились умением Лизы. "Ой, Егоза, смотрите за ней, Максим!" – высказался один из фолловеров.
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