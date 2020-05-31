"Возраст не обманешь": Пугачеву втянули в грязную аферу

70-летняя женщина из Костромы поверила мошенникам, которые уверяли ее в том, что Алла Пугачева воспользовалась уникальным нижнем бельем из Израиля и, таким образом, заметно похудела. Пенсионерка перечислила злоумышленникам 85 тысяч рублей, чтобы приобрести этот товар.
Стоит отметить, что это были все ее сбережения. Спустя некоторое время женщине пришли обычные атласные трусы, которые можно купить не больше, чем за 500 рублей.
Любопытно, что пенсионерка, действительно, похудела на несколько килограммов. Поклонница Аллы Борисовны уверена – в этом помогли ей уникальные трусы. Кроме того, стали разглаживаться морщины.
"Но возраст не обманешь – худеть до девичьих размеров у нее не получалось. То колени ноют, то суставы хрустят", – отметила подруга пенсионерки.
Алла Пугачева пока никак не комментирует эту ситуацию.
Напомним, недавно Аллу Пугачеву обвинил в обмане Андрей Разин. Продюсер заявил, что Борис Моисеев прославился благодаря ему, и примадонна российской эстрады тут ни при чем.
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