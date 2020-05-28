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Шоу-бизнес
Разин сообщил о причастности Бузовой к захвату банка в Москве

Разин сообщил о причастности Бузовой к захвату банка в Москве

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Андрей Разин нашел новый объект для своей критики. На этот раз он решил обвинить Ольгу Бузову в недопустимом пиаре.
прочитано 408 раз

Андрей Разин комментирует практически все новости, которые происходят в России и мире. Оставив в покое Сергея Шнурова и Иосифа Пригожина, он привязался к Ольге Бузовой, фамилия которой всю неделю не сходит с заголовков СМИ из-за захвата заложников в московском банке.

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 Андрей Александрович Разин

Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Напомним, злоумышленник ворвался в отделение "Альфа-Банка" и начал требовать встречи с известной телеведущей. Когда преступника задержали правоохранители, Бузова обратилась к общественности. Она сообщила, что приехала бы на помощь, если возникла бы необходимость. К счастью, этого не потребовалось. Стражи порядка справились сами.

Спустя некоторое время Разин в своем инстаграм-аккаунте написал, что произошедшее – всего лишь инсценировка, которую организовала Бузова с целью пиара. Якобы об этом он узнал от "источников в Следственном комитете".

"За свои 35 лет продюсерской деятельности я не слышал, чтобы такое где-нибудь случалось. Такой способ пропиариться – это что-то новенькое", – выразил свое мнение Разин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Любопытно, что потом продюсер удалил публикацию. Кто заставил Разина пойти на попятную, неизвестно.

Автор: 28 мая 2020, 17:39 Источник: Telegram-канал "Только никому..." • Требует проверки

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
С Разиным согласны очень многие Это явный пиар Правда очень пошлый и граничит с элементами какого то принуждения бедного ,мелкого человека,заставили разыграть эту ерунду,пообещали что то,а он не в себе ,согласился А Бузова теперь на этом глотку рвать будет,правда такому поклоннику только она рада ,да и в газету Таймс отправили заранее написанную статью,раньше появилась статья ,скорее одно враньё ,а потом и это чмо оказался в банке,как бы для ограбления УЖЕ Пиар ДИРЕКТОР ПЕРЕХОДИТ НА НИЧТОЖНЫЕ,МЕРЗКИЕ ПРИЕМЫ,ЧТОБЫ ИДИОТКУ Бузову ХОТЬ КАК ТО ОБОЗНАЧИТЬ А ВЕДЬ ЭТО ЧТО ТО НЕ СОВСЕМ ПРАВОВОЕ
Пора разбираться с их накрутками подписчиков,с покупкой наград и премий арт директор обнаглел ,на деньги богатого спонсора делает имя бездарной ,покупая возможные награды,теперь с этим ненормальным мужиком ,заставили,как раба исполнять приказ за деньги,за какие то блага ,уже грязь на руках пиар директора не будет смываться ,а у арт директора грязь по локоть
Гость
Ответить
С Разиным согласны очень многие Это явный пиар Правда очень пошлый и граничит с элементами какого то принуждения бедного ,мелкого человека,заставили разыграть эту ерунду,пообещали что то,а он не в себе ,согласился А Бузова теперь на этом глотку рвать будет,правда такому поклоннику только она рада ,да и в газету Таймс отправили заранее написанную статью,раньше появилась статья ,скорее одно враньё ,а потом и это чмо оказался в банке,как бы для ограбления УЖЕ Пиар ДИРЕКТОР ПЕРЕХОДИТ НА НИЧТОЖНЫЕ,МЕРЗКИЕ ПРИЕМЫ,ЧТОБЫ ИДИОТКУ Бузову ХОТЬ КАК ТО ОБОЗНАЧИТЬ А ВЕДЬ ЭТО ЧТО ТО НЕ СОВСЕМ ПРАВОВОЕ
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