Разин назвал Шнурова гаденышем с поганым языком после скандала с Пригожиным

Андрей Разин резко высказался в своем инстаграм-аккаунте. Не стесняясь в выражениях, продюсер назвал солиста группировки "Ленинград" помойником и наградил другими оскорбительными эпитетами.
По его словам, Сергея Шнурова не приглашают на крупные городские мероприятия из-за обилия мата в его речи и песнях. При этом сам Андрей Разин похвастался, что у него в год бывает порядка 30 концертов именно на таких празднованиях.
Также продюсер отметил, что многие жители нашей страны любят группу "Ласковый май". Творчество же Сергея Шнурова он окрестил разрушительным и негативным. "Да кто тебя, гаденыша, с таким поганым языком, с матами может пригласить на День города?" – негодует Андрей Разин.
Певец пока не отреагировал на оскорбительные заявления коллеги по шоу-бизнесу. К слову, продюсер ограничил комментарии к своему посту про Сергея Шнурова.
Напомним, ранее лидер группировки "Ленинград" оскандалился из-за ссоры с продюсером Иосифом Пригожиным в Сети. Между ними завязалась словесная "драка" не на жизнь, а на смерть. Поводом послужили слова мужа певицы Валерии о том, что многие артисты бедствуют без работы из-за пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции.
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