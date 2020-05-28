"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда

Блогер рассказал, что недавно его мать заразилась коронавирусом COVID-19. Из-за возраста болезнь у женщины протекала в тяжелой форме. У нее было поражено 40% процентов легочной ткани.
"Долгое время не хотел говорить об этом... Это был долгий и тяжелый процесс, не желаю никому столкнуться с этим", – написал возлюбленный Ольги Бузовой в своем инстаграм-аккаунте.
К счастью, матери блогера удалось побороть болезнь. После выписки из больницы она провела еще две недели дома. Первый выход на улицу превратился для женщины в праздник. Давид Манукян подарил родительнице большой букет роз.
Поклонники пожелали здоровья матери блогера. "Берегите себя", "Долгих лет жизни", – обратились к знаменитости подписчики. Многие пользователи похвалили возлюбленного Ольги Бузовой за то, что он не бросил мать в такой непростой период.
Ранее стало известно, что от COVID-19 пострадала другая звездная семья. О заражении сообщила жена известного футболиста Павла Погребняка. Спортсмен сейчас находится в больнице, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Его супруга и дети лечатся дома.
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