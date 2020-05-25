Свадьба будет! Стало известно о больших переменах в жизни Бузовой

Недавно возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян признался, что у них нет интимной жизни. Правда, блогер это произнес со странной интонацией, поэтому можно предположить – сказанное является шуткой. Наивные поклонники юмор молодого человека не поняли и начали переживать за отношения влюбленных.
Внести ясность решил таролог Александр Кинжинов. С помощью карт экстрасенс узнал, что Манукян, скорее всего, не врет. Однако экстрасенс уверяет – так или иначе, возлюбленные в будущем узаконят свои отношения.
Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян познакомились в прошлом году на съемках клипа "Лайкер". Однако их роман начался гораздо позже. Когда телеведущая вернулась с проекта "План Б", где так и не нашла себе избранника, стала больше встречаться с блогером. О своих отношениях пара объявила осенью, чему поклонники были очень рады.
Бузова и Манукян живут вместе. Личную жизнь они транслируют в "Инстаграм". Каждый день пара делится фотографиями и видео, тем самым, держат поклонников в курсе событий.
Популярные темы форума
Третий зуб
Ищу третьего мужа
Хочу ребенка мулата
Темы
Где пропала невест а покойника?
Ты помнишь Жанну Фриске?
Темы бредовые тупые
Толстая и одинокая
Мужик из интернета
Новая мода. Упадете точно.