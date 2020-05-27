"Не можем понять, в чем дело": Погребняк рассказала о жутких симптомах коронавируса

Состояние заразившихся коронавирусом членов семьи известного футболиста Павла Погребняка ухудшилось. Мария Погребняк поделилась подробностями происходящего дома.

Недавно Мария Погребняк пожаловалась на врачей. Медики не торопились ехать к зараженной COVID-19 семье. Спустя некоторое время специалисты все-таки навестили родных футболиста и забрали в больницу его маму – ей резко стало хуже.

Стоит отметить, что на шестые сутки маме Марии и детям стало значительно лучше. Казалось, болезнь начала отступать. Об этом даже сообщили медики. Но на следующий день у всех членов семьи появилась "жуткая тошнота". Дети испытывают рвоту. "Мы сейчас сами написали врачу, не можем понять, в чем дело", – цитирует Марию "Царьград".

Напомним, Павел Погребняк в данный момент находится в больнице, у него диагностирована двусторонняя пневмония. Футболист находится под пристальным наблюдением врачей. Он начал чувствовать себя лучше. Супруга спортсмена ранее признавалась – семья ответственно подошла к режиму самоизоляции, несмотря на то, что они до последнего не верили в существование COVID-19.

Говорят, спортсмен привел коронавирус из Екатеринбурга. Там у него проходили тренировочные сборы. Вероятно, он и заразил всех членов семьи.