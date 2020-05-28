Бедная Юля: что случилось с новым роскошным памятником Началовой

О том, что на могиле Юлии Началовой появился памятник, поклонники узнали случайно. Неподалеку хоронили сына телеведущей Светланы Моргуновой, и свежий черный обелиск бросился в глаза. Но судить о пока пребывающем в строительных лесах монументе рано.

Памятник получился весьма выразительным, лаконичным, строгим. На обелиске – любимая фотография Юлии, даты жизни и пронзительные слова из ее детской песни: "Я взмахну крылом – и вверх, улечу под облака". Рядом – вазоны, которые, понятно, всегда будут наполнены цветами от фанатов.

Но пресс-секретарь певицы Анны Исаева в эксклюзивном интервью "Дни.ру" отметила, что работа пока продолжается и о результате судить можно будет несколько позднее. "Памятник пока на закончен, – говорит она. – Не могу говорить, что будет там в итоге. Хотя и видела эскизы, но секрет раскрывать не стану. Скажу лишь, что это нельзя назвать скульптурой, это не будет фигура Юли, как многие думают. Просто появится некое эффектное дополнение".

Как Исаева объясняла раньше, о завершении всех работ можно будет говорить только в июне. Именно тогда состоится открытие монумента, на которое придут многочисленные поклонники и родные покойной певицы.

Кстати, поклонниками неоднократно высказывались пожелания увидеть памятник Юлии Началовой в парке Москвы или ее родного Воронежа. Ведь, например, возле дома на Новинском бульваре, где жил Федор Шаляпин, в 2003 году скульптор Вадим Церковников установил ему монумент. В столице есть памятник и Муслиму Магомаеву, Но комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме, состоящая из 17 специалистов в области истории города, культуры, архитектуры и искусства, пока появление бронзовой фигуры Юлии Началовой в городе не рассматривает.