Ни рубля: звезды не помогли родителям с установкой памятника Началовой

На Троекуровском кладбище столицы продолжается монтаж памятника Юлии Началовой. Вместе деревянного креста, который был установлен 21 марта, на ее могиле появится монумент из черного мрамора. Оплатили его родители певицы со своих скромных пенсий.

Памятник получился очень выразительным, лаконичным, строгим. На обелиске – любимая фотография Юлии, даты жизни и пронзительные слова из ее детской песни: "Я взмахну крылом – и вверх, улечу под облака". Рядом – вазоны, которые, несомненно, всегда будут наполнены цветами от поклонников.

Как выяснилось, никто из коллег и друзей певицы в установке монумента не помог. Не дали ни рубля, хотя дело весьма затратное. Говорят, памятник Дмитрию Хворостовскому на Новодевичьем кладбище стоил около 15 миллионов рублей. Родителям даже пришлось продать московскую квартиру певца, чтобы оплатить работу скульптора и установку.

Родителям Юли продать было нечего, даже если бы очень хотели. "Люди простые и очень скромные, – рассказала одна из поклонница Началовой. – Все работы по изготовлению и установке памятника они оплачивают самостоятельно, из своего кармана. Насколько мы знаем, звездные друзья не помогали, но к ним и не обращались. Был вариант организовать сбор средств хотя бы в интернете, но в семье Юли посчитали это лишним. Не хотели, чтобы возникла дополнительная шумиха".

Установка памятника долго откладывалась по разным причинам. Во-первых, зимой, когда почва мерзлая, нельзя проводить на кладбище капитальные работы. Во-вторых, в стране был карантин и посещение некрополей ограничивалось. В-третьих, до года со дня смерти монумент ставить не рекомендуется из-за осадки почвы.