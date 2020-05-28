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"Голодающий" Тарзан изошел желчью после травли

Тарзан. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Глушко несколько дней назад в беседе с журналистами заявил, что из-за пандемии коронавируса артистам приходится нелегко. По словам мужа Наташи Королевой, некоторые представители шоу-бизнеса даже голодают.
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Также он выразил недовольство тем, что государство помогает пенсионерам. По мнению звезды, материальные выплаты положены в первую очередь тем, кто остался без средств к существованию.

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 Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

После этих слов скандал в Сети разгорелся невероятный! Свое мнение по теме высказали почти все, особенно отличились Иосиф Пригожин и Сергей Шнуров – между ними завязалась "драка" не на жизнь, а на смерть.

В итоге Тарзан не выдержал и опубликовал на своей странице в "Инстаграм" заявление. Как уточнил артист, раньше он боялся ядерной войны, потому что считал, что от этого человечество погибнет. Однако теперь он понимает, что человечество в силах истребить себя самостоятельно. "Они голыми руками перебьют друг друга", – уверен стриптизер.

При этом поводом для смертоубийства может стать какая-нибудь безобидная статейка. Вероятно, супруг Наташи Королевой намекнул на себя, так как после неосторожного высказывания на него обрушился шквал критики. Как часто бывает, артист имел в виду не совсем то, что в итоге произнес.

В заключении Сергей Глушко добавил, что теперь не станет общаться с различными "сущностями", которые мнят себя журналистами. "Больше ни слова", – заявил Тарзан.

Автор: 28 мая 2020, 06:22 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

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