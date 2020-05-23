"Не высовывайся": стриптизеру Тарзану врезали за нападки на спасающих россиян врачей

Мальцев начал с того, что лицемерие красной линией проходит через всю карьеру среднестатистической российской звезды. Сначала перспективному артисту необходимо раздеться, попозировать торсом для глянца, после чего можно прикупить костюм, чтобы гармонично выглядеть в компании солидных господ.
Во время пандемии смертоносного коронавируса, когда все люди оказались в тяжелых условиях, способ ушлых звезд подзаработать перестал работать – отсюда и растут ноги у жалоб Тарзана. Журналист Мальцев отметил, что Глушко является супругом знаменитой российской певицы Наташи Королевой – далеко не бедной женщины. Тем абсурднее звучат слова стриптизера о том, что пенсионеры в сложившихся условиях чувствуют себя вольготно.
Говоря о положении врачей, Мальцев и вовсе призвал Тарзана не рассуждать на эту тему. Для того, чтобы стать ценным специалистом в сфере медицины, необходимо положить жизнь на алтарь науки, при этом многие представители шоу-бизнеса зарабатывают большие деньги за часовое участие в низкосортных программах на ТВ.
Мальцев подчеркнул, что хотя бы сейчас государство хоть как-то пытается исправить социальное неравенство, делая надбавки к зарплатам врачей – людей, которые сегодня являются настоящими героями. "От сумы и пенсии не зарекайся, Сереж. Да ты, считай, и так уже пенсионер. Вот и жди своей пенсионной пайки и не высовывайся", – резюмировал журналист.
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