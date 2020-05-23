"Не высовывайся": стриптизеру Тарзану врезали за нападки на спасающих россиян врачей

Последние несколько дней имя Сергея Глушко часто мелькает в заголовках СМИ. Тарзан посетовал на то, что пандемия лишила его заработка, при этом пенсионеры, по его словам, якобы живут припеваючи. Журналист Игорь Мальцев объяснил, почему мужу Наташи Королевой не стоило рассуждать на эту тему.

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