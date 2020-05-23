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"Не высовывайся": стриптизеру Тарзану врезали за нападки на спасающих россиян врачей

Сергей Глушко. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Последние несколько дней имя Сергея Глушко часто мелькает в заголовках СМИ. Тарзан посетовал на то, что пандемия лишила его заработка, при этом пенсионеры, по его словам, якобы живут припеваючи. Журналист Игорь Мальцев объяснил, почему мужу Наташи Королевой не стоило рассуждать на эту тему.
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Мальцев начал с того, что лицемерие красной линией проходит через всю карьеру среднестатистической российской звезды. Сначала перспективному артисту необходимо раздеться, попозировать торсом для глянца, после чего можно прикупить костюм, чтобы гармонично выглядеть в компании солидных господ.

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Во время пандемии смертоносного коронавируса, когда все люди оказались в тяжелых условиях, способ ушлых звезд подзаработать перестал работать – отсюда и растут ноги у жалоб Тарзана. Журналист Мальцев отметил, что Глушко является супругом знаменитой российской певицы Наташи Королевой – далеко не бедной женщины. Тем абсурднее звучат слова стриптизера о том, что пенсионеры в сложившихся условиях чувствуют себя вольготно.

Говоря о положении врачей, Мальцев и вовсе призвал Тарзана не рассуждать на эту тему. Для того, чтобы стать ценным специалистом в сфере медицины, необходимо положить жизнь на алтарь науки, при этом многие представители шоу-бизнеса зарабатывают большие деньги за часовое участие в низкосортных программах на ТВ.

Мальцев подчеркнул, что хотя бы сейчас государство хоть как-то пытается исправить социальное неравенство, делая надбавки к зарплатам врачей – людей, которые сегодня являются настоящими героями. "От сумы и пенсии не зарекайся, Сереж. Да ты, считай, и так уже пенсионер. Вот и жди своей пенсионной пайки и не высовывайся", – резюмировал журналист.

Автор: 23 мая 2020, 11:30 Источник: Life

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Тупорылый хохол! Мужику скоро под полтинник, а все продалжает снимать трусы перед бабками! Мерзкий тип!
1

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