"Голодающему" мужу Королевой предложили работу доярки

Пару дней назад муж Наташи Королевой пожаловался на то, что в период пандемии артисты сидят без работы и голодают. Предприниматель Олег Сирота отреагировал на высказывание Сергея Глушко (Тарзана) и предложил стриптизеру взять в руки доильный аппарат.

Бизнесмен отметил, что исполнитель эротических танцев сможет поработать с "настоящими элитными телками", проявив себя в качестве дояра. Фермер добавил, что это отличная работа на свежем воздухе, которая поможет обнищавшему на карантине артисту улучшить материальное положение.

Как заявил Олег Сирота, работа руками, да еще и за городом позволит Тарзану получить загар и "подсушиться" естественным образом. При этом он как сотрудник фермы сможет приобретать продукты со скидкой – голодать точно не придется.

Предприниматель готов предоставить стриптизеру место в общежитии, если Наташа Королева уже выгнала из дома обедневшего мужа. Кстати, Сирота не против подыскать работу и для певицы, если ее материальное положение также оставляет желать лучшего.

Например, Сергей Глушко может устроиться скотником, а Наташа Королева – телятницей. "Работа хорошая, уважаемая и очень нужная в наше непростое время", – написал фермер.

На фотографии, которую предприниматель выложил в свой инстаграм-аккаунт, изображен счастливый Тарзан посреди коровника. В руках мужчины – ведра с молоком. Олег Сирота отметил, что ему было крайне сложно найти снимок Тарзана в одежде.

Подписчики оценили юмор бизнесмена, отметив, что предложение весьма щедрое. "Обязательно надо им это послание передать! Всему шоу-бизнесу!", "Все правильно, и лопату ему побольше!", "Боюсь, у него силенок не хватит", "Телки будут в восторге радостно мычать!" – высказались фолловеры в комментариях.