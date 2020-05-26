"Бабкин чулан": наряды молодой жены Петросяна разнесли в пух и прах

Модный эксперт Анна Бжедугова оценила гардероб Татьяны Брухуновой. Стилист считает, что избраннице знаменитого юмориста есть куда стремиться в плане вкуса.



Эксперт не понимает, почему 31-летняя супруга Евгения Петросяна так упорно пытается выглядеть старше. При этом она отметила, что девушка прилагает много усилий.



Анна Бжедугова предположила, что Татьяна Брухунова осознанно делает себя взрослее, чтобы гармонично смотреться рядом с 74-летним мужем. Стилист добавила, что каждый наряд молодой жены артиста – продуманный и, скорее всего, дорогой, но по ощущениям – просто "бабкин чулан".

В частности, она оценила кимоно в цветочек и с перьями. "Похоже, что Татьяна уже примеряет на себя киношный образ вдовы богатого человека", – высказалась эксперт. Странный головной убор и туфельки в стиле 40-х годов, по ее мнению, только усугубляют ситуацию.

Еще один неудачный образ Брухуновой – желтое пальто с цветочной аппликацией голубого цвета. Его стилист назвала совершенно нелепым детским вариантом. А больше всего смущает то, что Татьяна надела на голову целлофановый пакет.

Напомним, что Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой в декабре прошлого года. В конце марта 2020-го СМИ сообщили, что у звездной пары родился ребенок от суррогатной матери. Супруги не комментируют эту информацию.

