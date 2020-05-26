Оставшаяся без груди Лера Кудрявцева обалдела от новых вскрывшихся данных

Лера Кудрявцева в режиме самоизоляции решила провести интервью с пластическим хирургом. После того, как популярная ведущая была срочно госпитализирована с протекающим грудным имплантом, она теперь очень серьезно относится к своему здоровью.

В конце прошлого года Лера Кудрявцева неожиданно оказалась на хирургическом столе. Впоследствии она рассказала, что ей удалили грудные импланты, которые она вставила 15 лет назад. Она всегда проходила полное обследование, обычно всегда все было в порядке, однако совершенно случайно ведущая узнала, что одна из вставок протекает, причем на протяжении уже долгого времени. Тогда ее срочно госпитализировали и прооперировали.

С тех пор Лера Кудрявцева стала еще тщательнее следить за здоровьем. Причем популярная ведущая стала ярой противницей искусственной груди. Впрочем, она не стала открыто призывать всех женщин перестать делать вставки, чтобы увеличить бюст, но пытается заставить хорошенько подумать обо всех последствиях операции перед тем, как лечь на стол к хирургу.

Кстати, с одним из таких специалистов телеблондинка даже провела прямой эфир у себя в "Инстаграм". Она решила обсудить негативные последствия увеличения груди. Лера призналась, что перестала доверять врачам. По ее мнению, ради выгоды многие из них готовы о многом важном попросту умолчать.

"Это же все бизнес. Женщины должны понимать, что пластическая хирургия очень прибыльна, поэтому перед операцией необходимо внимательно ознакомиться со всем, что пишут авторитетные издания. Врачи вам этого могут не рассказать", – высказала свою точку зрения Лера Кудрявцева.

Она также отметила, что любая женщина, идущая на такую операцию, не может знать наверняка, все ли у нее потом будет хорошо. "Ведь импланты в груди и "пропотевают", и даже плесневеют", – сообщила телеведущая.

Зашла речь и о татуировках. Так, медик рассказал, что краска, используемая при нанесении рисунков на кожу, в итоге оказывается в лимфоузлах. Лера Кудрявцева, имеющая на своем теле не одну тату, мгновенно занервничала. "Я обалдела! Как это? То есть врач разрезает, а там черные лимфоузлы?" – ужаснулась ведущая.

Медик попытался успокоить Леру Кудрявцеву. Он признался, что пока нет данных о негативном влиянии краски для татуировок на организм человека.