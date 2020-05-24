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"Никогда не забуду первый выход на сцену": Бузова призналась в страхе

Ольга Бузова. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова решилась поговорить с многомиллионной аудиторией о своих страхах. Телеведущая призналась, что ее часто охватывает паника.

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На свой странице в Инстаграме Бузова предложила подписчикам подискутировать на тему страхов. Певица опубликовала пост, в котором рассказала, что переживает за своих близких. Ольга успела обсудить и одну из самых животрепещущих тем – последствия пандемии коронавируса.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Поклонники телеведущей отмечают, что не ожидали такой искренней беседы. Звезда поделилась своими впечатлениями и о первом выходе на сцену. Бузова предположила, что всех пугает что-то неизведанное.

В своих рассуждения Ольга Бузова хотела подчеркнуть, что страх является одним из составляющих нашей жизни и игнорировать его было бы неправильно. Телеведущая привела в пример реакцию людей на коронавирус. Бузова уверена, что благодаря пандемии в стране сформировался боевой дух и люди смогли объединиться для решения всемирной проблемы. Звезда подчеркнула, что люди больше не боятся адаптироваться к новым условиям и продолжают бороться с заразой.

"Никогда не забуду свой первый выход на сцену, несмотря на то, что к тому моменту уже 4 года была на ТВ и не боялась камеры", – разоткровенничалась певица.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Стоит отметить, что число заболевших коронавирусом в стране составило 8 599 человек за последние сутки.

Автор: 24 мая 2020, 17:01 Источник: Инстаграм Ольги Бузовой ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
НИКТО И НЕ СОМНЕВАЕТСЯ,ЧТО ЕСЛИ БЫ ДЕБИЛКА БУЗОВА НЕ ВЫШЛА НА СЦЕНУ СКУЛИТь ПОД ФАНЕРУ,НИКТО ОТ эТОГО НИЧЕГО БЫ НЕ ПОТЕРЯЛ.
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