Новые подробности грандиозного скандала с мужем Наташи Королевой

Сергей Глушко, более известный под звучным псевдонимом Тарзан, попал в скандал после обнародованного в СМИ интервью. Супругу певицы Наташи Королевой пришлось оправдываться. Он назвал фейком эту информацию.

Все началось с того, что несколько дней назад вышло интервью Сергея Глушко, в котором тот якобы пожаловался, что из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции не может зарабатывать на жизнь. Он якобы сказал, что сейчас даже пенсионеры живут лучше, чем он и остальные артисты. Свои слова Глушко аргументировал тем, что пожилые люди могут рассчитывать на выплаты от государства, а его коллеги могут забыть о какой-либо помощи.

Разразился скандал. На мужа Наташи Королевой обрушились с критикой и возмущением пользователи Сети. В итоге Сергею пришлось записывать видеообращение, в котором тот попытался объясниться перед аудиторией. В частности он заявил, что его слова вырвали из контекста.

"Журналистка задала мне вопросы и растворилась с улыбкой, а потом появился этот бред, который сейчас все муссируют, из-за чего на мою несчастную голову обрушился весь ваш праведный гнев. Я не знаю, что тут говорить. Ребята, это фейк", – заявил Сергей Глушко.

Он отметил, что уже не в первый раз становится жертвой нерадивых работников СМИ. "Переврать, вырвать из контекста, вывернуть, извратить суть сказанного – в этом наши горе-журналисты преуспели. Еще раз: статья фейковая, я говорил вообще не так, в другом контексте, и вообще про другое", – попытался объяснить муж Наташи Королевой.

Сергей отметил, что в тяжелые, например, военные времена такие вещи могли быть расценены как разжигание ненависти. Он призвал людей быть осмотрительнее и более здравомыслящими, а затем обратился и к самой журналистке, обнародовавшей этот материал. Тарзан отметил, что ей еще придется отвечать за то, что она сделала.

"Я желаю вам всяческого здоровья, но я вас умоляю: будьте аккуратны. Потому что карму еще никто не отменял. Если вас еще за эти два дня молнией нигде не раскорячило, я извиняюсь за выражение, то очень хорошо", – обратился к автору текста Сергей Глушко.