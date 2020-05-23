"В объятиях голого мужика": Галкина увидели в женской одежде

Супруг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой примерил образ Ренаты Литвиновой. Максим Галкин обрадовал поклонников забавным роликом.

Артист запечатлел себя на видео. В кадре он предстал в женском наряде. Максим Галкин говорил от лица Ренаты Литвиновой, подражая манере речи и ужимкам артистки.

В образе знаменитой блондинки Максим Галкин рассказал "карантинную" историю. В центре повествования оказалась некая подруга Любка, у которой до пандемии коронавируса было восемь любовников и муж.

Вспышка уханьской заразы отразилась на личной жизни Любки. Героиня не могла встречаться с ухажерами из-за того, что муж не покидал квартиру. Однажды, когда один из кавалеров захотел ее навестить, любвеобильная дама решила нейтрализовать супруга, изрядно напоив и уложив в одной из комнат.

Приехавший любовник тоже набрался. Мужчина был уверен, что в спальне отдыхает мать Любови и побежал просить у той руки дочери.

"Муж абсолютно голый лежал… И, когда его коснулась чья-то рука, он сказал: "Сделай мне приятно". А в это время в квартиру ворвалась жена любовника. Она за ним следила. Заглянула в спальню, увидела его в объятиях голого мужика", – продолжал повествование артист.

В итоге Любовь лишилась одного из кавалеров, а ее муж бросил пить. Ухажеру героини пришлось сказать жене, что он гей. "Смертность от супружеских измен гораздо выше, чем от коронавируса", – рассудила знаменитость.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пародии Максима Галкина. Пользователи Сети признавались, что ролик поднял им настроение.

"Талантливый человек – талантлив во всем! Обожаю Вас! Дай Бог здоровья вам, вашим деткам и вашей супруге 🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Браво 👏 Как хорошо передана интонация и пластика. Как вы это делаете . Замечательно! С удовольствием посмотрела, на любимую актрису Ренату Литвинову", "Книжки пора писать)) "жизненные истории от Ренаты и всех всех всех"))", – отмечали комментаторы в Сети.