Бабкина заявилась к Галкину после инфицирования

Надежда Бабкина снялась в новом выпуске шоу Максима Галкина "Сегодня вечером". Кадрами со съемок поделился историк моды Александр Васильев, который, по всей видимости, также принял участие в процессе. Надежда Бабкина предстала перед съемочной группой, ведущим Максимом Галкиным и прочим персоналом в черных брюках, ярком желто-оранжевом пиджаке, со стильной прической, дорогими ювелирными украшениями.
"Сегодня принимал участие в съемках программы "Сегодня вечером", посвященной моей любимой Надежде Бабкиной!" – объявил Александр Васильев. Он рассказал, что в передаче рассказывалось о творческом пути и болезни народной артистки. По словам историка моды, шоу выйдет уже в эту субботу, 23 мая.
Отметим, что и сама Надежда Бабкина анонсировала выход новой программы. У себя на официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" артистка опубликовала видео, записанное в гримерке, где она прихорашивалась и распевалась одновременно вместе с вокалистами своего ансамбля "Русская песня".
По всей видимости, поводом для съемок стал юбилей Надежды Бабкиной. В середине марта популярной артистке исполнилось 70 лет. В свои годы Надежда Бабкина ведет активный образ жизни, много работает, причем как в собственном театре, так и на телевидении. Певица буквально брызжет энергией и не любит сбавлять обороты.
Однако вскоре после своего юбилея Надежда Бабкина была госпитализирована. Артистка попала в больницу с тяжелым двусторонним воспалением легких. Состояние певицы представляло такую опасность, что ее даже ввели в искусственную кому.
Немедленно поползли слухи, что артистка заболела коронавирусом. К тому же, вскоре попал в больницу и ее соведущий Александр Васильев, которому диагностировали эту китайскую заразу. К счастью, историк моды быстро пошел на поправку и скоро был выписан. Медикам удалось спасти и Надежду Бабкину. Теперь знаменитости снова в строю.
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