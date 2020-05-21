"Такими уже не будут": Галкин расстроился из-за детей

Максим Галкин порадовал поклонников трогательными семейными фото. Он посетовал, что малыши очень быстро растут.

Дети шоумена и Аллы Пугачевой растут очень талантливыми, что ни раз отмечали подписчики звездной пары в "Инстаграм". Двойняшки Лиза и Гарри умиляют родителей и фолловеров своими умениями и непосредственностью.

Максим Галкин выложил в свой микроблог подборку снимков с наследниками. На них они выглядят очень мило. "Фотки из родительской серии "Такими уже не будут". Будут другими, главное, чтоб были счастливы!", – подписал свой пост телеведущий.

Поклонники отметили, что им очень интересно, какими вырастут дети шоумена и Примадонны. Они сошлись во мнении, что малыши – просто чудо. "Сладкие конфетки!", – высказалась одна из пользовательниц соцсети.

Напомним, ранее Максим Галкин порадовал фолловеров очередным семейным откровением. Он рассказал, что Алла Пугачева обзавелась огородом на участке их особняка. Певица балует домочадцев – юмориста и двойняшек Лизу и Гарри – свежими овощами и зеленью из теплицы. Увлекся на карантине садоводством и телеведущий.

