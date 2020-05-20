"Орать будешь, как незнамо кто": Надежда Бабкина осыпала угрозами ведущего прямо на съемках

Надежда Бабкина недавно выписалась из больницы, где артистку буквально вытащили с того света. Певица на видео поблагодарила фанатов за поддержку и добрые пожелания. Те в ответ отметили, как сильно похудела артистка после пребывания в клинике.
Артистка встретилась на съемках с ведущим шоу "Модный приговор" Александром Васильевым. Историк моды тоже недавно выписался из больницы, куда угодил с диагнозом "коронавирус". Причем Васильев не исключает, что мог подхватить инфекцию именно от Бабкиной. Впрочем, мужчина не в обиде на артистку.
При встрече коллеги принялись спорить, кто из них больше похудел из-за болезни. Затем Александр Васильев начал напрашиваться к Надежде Бабкиной в гости попариться в ее бане. Артистка в ответ пригрозила историку моды не только как следует отхлестать его веником, но и окунуть с головой в бочку. "У меня так еще и бочка, будет одна башка торчать, ты будешь сидеть в бочке и кричать: "Выпустите меня отсюда!" Вот это будет жесть…" – заявила Надежда Бабкина ведущему, пока тот стоял возле артистки в ожидании, когда костюмер подгонит по фигуре наряд для съемок.
"А потом я на тебя как плесну ушат холодной воды. Орать будешь, как незнамо кто", – пообещала Надежда Бабкина на съемках телешоу. Примечательно, что, в отличие от того же Александра Васильева, певица предпочитает не называть диагноза, с которым была госпитализирована в больницу. Говорят, Надежда Бабкина попала в клинику с тяжелым двусторонним воспалением легких. Однако в медицинских кругах утверждают, что заболевание у артистки носило "абсолютно коронавирусный характер".
Популярные темы форума
Он кавказец, а я русская
"врач" из америки
Куда делись интересные авторы?
Как заболевают шизофренией?
Почему завидуют даже близкие?
Бывшая проститутка
Привет коллегам
Темы
Хочу ребенка мулата
Тимур или Эльдар?