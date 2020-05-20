"Орать будешь, как незнамо кто": Надежда Бабкина осыпала угрозами ведущего прямо на съемках

Едва выздоровев, Надежда Бабкина вернулась к работе. Популярная артистка приняла участие в съемках новых передач "Модный приговор" на Первом канале.

Надежда Бабкина недавно выписалась из больницы, где артистку буквально вытащили с того света. Певица на видео поблагодарила фанатов за поддержку и добрые пожелания. Те в ответ отметили, как сильно похудела артистка после пребывания в клинике.

Артистка встретилась на съемках с ведущим шоу "Модный приговор" Александром Васильевым. Историк моды тоже недавно выписался из больницы, куда угодил с диагнозом "коронавирус". Причем Васильев не исключает, что мог подхватить инфекцию именно от Бабкиной. Впрочем, мужчина не в обиде на артистку.

При встрече коллеги принялись спорить, кто из них больше похудел из-за болезни. Затем Александр Васильев начал напрашиваться к Надежде Бабкиной в гости попариться в ее бане. Артистка в ответ пригрозила историку моды не только как следует отхлестать его веником, но и окунуть с головой в бочку. "У меня так еще и бочка, будет одна башка торчать, ты будешь сидеть в бочке и кричать: "Выпустите меня отсюда!" Вот это будет жесть…" – заявила Надежда Бабкина ведущему, пока тот стоял возле артистки в ожидании, когда костюмер подгонит по фигуре наряд для съемок.

"А потом я на тебя как плесну ушат холодной воды. Орать будешь, как незнамо кто", – пообещала Надежда Бабкина на съемках телешоу. Примечательно, что, в отличие от того же Александра Васильева, певица предпочитает не называть диагноза, с которым была госпитализирована в больницу. Говорят, Надежда Бабкина попала в клинику с тяжелым двусторонним воспалением легких. Однако в медицинских кругах утверждают, что заболевание у артистки носило "абсолютно коронавирусный характер".