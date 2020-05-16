"Все время хочется есть": Пригожин рассказал о тяготах самоизоляции

Пригласив звездную пару в студию, телеведущий Иван Ургант поинтересовался, как супруги проводят время на самоизоляции. Выяснилось, что у четы весьма разнообразный досуг: продюсер начал заниматься спортом, а его жена изучает французский язык и тренирует свой вокал.
Иосиф Пригожин рассказал, что во время карантина увлекся занятиями на беговой дорожке. Во время одной из тренировок ему даже удалось пробежать десять километров. В эфире шоу "Вечерний Ургант" также показали видео, на котором Пригожин нелепо пытается качать пресс, лежа на шаре для фитнеса.
Кроме того, у продюсера освободилось время для мужских дел. По словам знаменитости, он разобрал гараж и прибил там полки. Однако Иосиф Пригожин пожаловался, что наряду с физическими нагрузками самоизоляция стала испытанием для его живота.
"На самом деле, я живу около холодильника. Мне все время хочется есть", – признался артист в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Пригожин добавил, что старается тренировать не только мышцы, но и ум. Так, на карантине продюсер начал слушать аудиокниги.
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