Будь послушной девочкой – станешь звездой: Исаева отправила малолетнюю дочь к отцу Началовой

У самой известной пиарщицы страны Анны Исаевой двое детей. И было бы странно, если бы они не пошли в шоу-бизнес: у матери там есть связи, пиаром она занимается с 1998 года. Судя по всему, мы скоро узнаем о новой звезде – Марианне Пульвер.

Дочь Анны Исаевой еще школьница. Она хорошо учится, развивается творчески, послушная – словом, золото, а не ребенок. И уже всерьез думает о будущем – мечтает о карьере певицы. "Она уже пару раз занималась, ей очень нравится петь в микрофон, она гордится", – сказала счастливая Анна.

Теперь у пиарщицы планы самые серьезные. "Я уже говорила с отцом Юлии Началовой, Виктором Началовым, – призналась она. – Он обещал посмотреть мою дочку, позаниматься с ней".

Стоит напомнить, что именно Виктор Началов сделал звездой свою дочь Юлию. В 1986 году она дебютировала на сцене Воронежской филармонии с композициями, написанными ее отцом. Началов давал дочери и первые уроки вокала.

Сама Анна Исаева тоже прилично поет, хотя с отцом Юлии Началовой и не занималась. Периодически на своей странице в социальной сети "Инстаграм" она выкладывает ролики из караоке-клубов, которые приводят в неизменный восторг и членов ее фан-клуба, и звезд эстрады. Все в один голос советуют Анне бросать носить подолы платьев за артистами и начинать эстрадную карьеру – такой бархатный тембр голоса и невероятную харизматичность грешно скрывать от народа!

Ранее Исаева призналась, что ее дочери всегда нравилось, как Началова выглядела, вела себя на сцене. Во многом поэтому девочка захотела попробовать себя в шоу-бизнесе – мечтала смотреться так же грациозно и стильно, притягивая к себе взгляды, быть обожаемой всеми.