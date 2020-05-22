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"Не давайте ей таблеток!": Началову перед смертью три недели спасали в клинике для зависимых

Фото: Jochen Sand/moodboard/www.globallookpress.com
Со дня смерти Юлии Началовой идет второй год, но все обстоятельства ее скоропостижной смерти в марте 2019-го до сих пор не раскрыты. Чтобы лучше понять случившееся с певицей, стоит вспомнить события последних месяцев ее жизни.
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У Юлии Началовой был целый букет серьезных заболеваний – диабет, подагра, хроническая системная красная волчанка. Потом добавился сепсис. Бывший концертный директор певицы рассказывал, как тяжело ей было выступать: она не могла самостоятельно обуться, после исполнения всего одной песни выступал обильный пот. А однажды звезда не смогла встать с кровати и сорвала выступление, хотя петь предстояло в Администрации президента.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Коллектив певицы долго молчал об этом факте, но шила в мешке не утаишь. За полтора года до смерти Юлия Началова провела три недели в знаменитой столичной клинике Марии Фроловой на Можайском шоссе. В разное время там спасли многих артистов и политиков. Об этом месте стоит рассказать поподробнее.

Здесь, в том числе, лечат пациентов, страдающих от алкогольной, наркотической, никотиновой зависимости, а также сопутствующих заболеваний, связанных с расстройством психики. Глава центра – чемпионка мира по каратэ-до, мать семерых детей Мария Фролова.

Как рассказали друзья Юлии Началовой, ее в этом медицинском центре не избавляли от зависимости. Просто не давали пить никаких таблеток – ни для похудения, ни антидепрессантов, ни диуретиков (добавки, уменьшающие количество воды в организме, которые используются для снижения веса перед соревнованиями и на детокс-диетах. – Прим. ред.).

Через три недели пребывания в центре под присмотром врачей певице стало лучше. Казалось, теперь многие проблемы отступят, жизнь наладится. Юля была полна планов, надежд, собиралась снова замуж, однако 16 марта 2019 года ее сердце остановилось.

Автор: 22 мая 2020, 09:47 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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