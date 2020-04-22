Юля благословила: "сестричка" Началовой готовится к грандиозному гастрольному туру

О том, что самой известной пиарщице в стране Анне Исаевой стоит подумать о сольной карьере, говорят давно. Мол, сколько можно носить подолы платьев за артистами, пора и самой стать звездой. Недавние события, кажется, окончательно всех в этом убедили.

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