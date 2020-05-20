Беременная звезда "Дома-2" устроила истерику из-за ненависти зрителей

Саша Черно летом впервые станет мамой. Она и ее муж Иосиф Оганесян являются одной из самых обсуждаемых пар проекта, и участница реалити устала от нападок хейтеров.

По словам беременной, она ежедневно видит сотни грязных комментариев про себя и супруга. Теледива постоянно отбивается от нападок, а также оправдывается практически за каждый шаг. Наконец, она не выдержала и разразилась гневным посланием всем недоброжелателям.

Саша Черно довольно часто общается с подписчиками своего инстаграм-аккаунта и на очередной бестактный вопрос от фолловера решила сказать все, что думает на самом деле. Девушка не понимает, почему в адрес пары сыплется так много нелестных комментариев. Участница шоу "Дом-2" уверена, что хейтеры не знают даже половины того, что в действительности происходит между супругами.

"Странно, что люди думают о нас в 200 раз хуже, чем мы есть на самом деле. Вроде обычная среднестатистическая семья: ждем первенца, ссоримся, миримся, живем полной грудью, думаем о будущем, дурачимся", – недоумевает Черно.

Саша заявила, что зрители не видят даже 1% реальности в эфире программы. "Мне как девочке какой-то приходится читать всю эту *** с такими глазами. Вы сейчас серьезно?" – злится звезда проекта "Дом-2".

Девушка часто делится с подписчиками информацией о телестройке. Например, недавно ее спросили, есть ли заболевшие коронавирусом на площадке на Сейшельский островах. Участница шоу отметила, что руководство программы "Дом-2" ввело жесткие меры безопасности, поэтому зараженных нет.