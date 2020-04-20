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Это многим поможет: Высоцкая посоветовала женщинам занятие на время самоизоляции

Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Многим россиянам нелегко переживать длительный период самоизоляции. Телеведущая Юлия Высоцкая подсказала согражданам, чем можно заняться на карантине.
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Карантин в России застал многих людей врасплох. Далеко не всем легко находиться на протяжении длительного времени в четырех стенах. Особенно трудно гражданам каждый раз придумывать себе полезное занятие.

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Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

У телеведущей Юлии Высоцкой достаточно фантазии для того, чтобы сделать каждый свой день непохожим на предыдущий. Знаменитость рассказала, чем можно занять себя во время карантина. Особенно полезным совет будет для женщин.

По словам Высоцкой, во время пандемии коронавируса в России прежде всего следует обратить внимание на те вещи, до которых не доходили руки при привычном ритме жизни. Теперь у людей есть отличная возможность разобраться дома с книгами, вещами, документами и вообще устроить самую настоящую генеральную уборку.

Кроме того, сейчас есть отличный шанс выучить иностранный язык на онлайн-курсах, заявила Высоцкая в интервью изданию graziamagazine. Сама знаменитость отдала предпочтения одной из своих главных страстей – кулинарии.

Супруга Кончаловского призналась, что поначалу у нее хватало время лишь на самые простые блюда. Однако теперь она много экспериментирует.

20 апреля 2020, 21:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высоцкую с Кончаловским сняли в интимный момент

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Юля грустная.
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