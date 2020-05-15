Изменившаяся Юлия Высоцкая: Охватывают паника и страх

До недавнего времени Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вели активный образ жизни. Актриса и режиссер много путешествовали и работали. Артистка участвовала в съемках нескольких программ, а в свободное время занималась спортом.
Однако в связи с режимом самоизоляции, который ввели из-за пандемии коронавируса, Юлии Высоцкой и Андрею Кончаловскому пришлось сбавить обороты. Супруги проводят время в России, в доме на Николиной горе. Энергию актриса тратит в основном на готовку, поэтому нет ничего удивительного в том, что она поправилась.
Впрочем, Высоцкая не видит в этом ничего страшного. Актриса призналась, что никогда не боялась выйти в свет в сарафане или шортах. "Я, как и все, поправилась, хотя занимаюсь спортом, держу пищевую паузу. Все равно метаболизм не работает так, как работал в активной фазе жизни", – отметила актриса.
Юлия не скрывает, что самоизоляция подчас угнетает ее. Возникают негативные мысли.
"Бывают моменты, когда охватывают паника и страх, оттого что вокруг такая неопределенность. Очень грустно и печально, невозможно спать, не радуют уже никакие эксперименты на кухне и никакие посиделки в Zoom с друзьями", – рассказала Юлия Высоцкая в новом выпуске своей программы "Мне это нравится!" на "Ютуб".
По признанию актрисы, в подобные минуты она пытается "включить" чувство юмора и начинает обмениваться с подружками забавными картинками и шутками о том, как люди будут "выкатываться" с карантина. Впрочем, чтобы совсем не растолстеть, Юлия Высоцкая придумала стимул. Она решила примерить все, что хотела бы надеть для выхода на улицу, чтобы посмотреть, как это на ней сидит.
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