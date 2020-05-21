"Все сделала сама": губастая звезда "Дома-2" заработала на шикарную квартиру

Злата Бодровская – бывшая участница реалити-шоу "Дом-2". Запомнилась она тем, что отбила Алексея Кудряшова у Анастасии Балинской и тем, что ее раздутые донельзя косметологом губы на лице не всегда помещались в кадр.

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