"Все сделала сама": губастая звезда "Дома-2" заработала на шикарную квартиру

На самом деле эту бывшую уже звезду "Дома-2" зовут Елена Лышакова. Но Злата Бодровская звучит как-то интереснее. А уж в сочетании с такими губами тем более...
По официальной версии, перекроенная красавица работает начальником отдела по рекламе в очень солидной организации в Волгограде. Но с трудом верится, что там так хорошо платят, что Елена-Злата смогла заработать себе на шикарную квартиру, о покупке которой стало известно.
Впрочем, она уверяет, что по заповеди героя Никиты Михалкова в фильме "Вокзал для двоих", все "сама, сама, сама". И не надо широко раскрывать рот. От удивления.
"Я – тот человек, который умеет копить, потому что я знаю, что, если не я, мне никто не подарит, у меня нет ни богатых родителей, ни родственников с наследством. У меня есть я, – уверяет Злата. – Я бы очень хотела, чтобы мне дарили дорогие подарки, но, к сожалению, у меня гадкий характер, и не в ту сторону работает рот. Я серьезно, самое крутое чувство, которое есть – чувство независимости, того, что ты все сделала сама".
Квартира стала подарком себе любимой на 25-летие, которое у Златы будет летом. Поклонники участницы "Дома-2" ждут теперь горячих селфи из апартаментов, благо, красавице есть что показать. Ведь помимо увеличения губ Злата не так давно добавила силикона и в грудь, чтобы казаться еще сексуальнее. "Красота – страшная сила", – как считала героиня Фаины Раневской в кинокомедии "Весна".
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