"Как вы меня достали!": сын сорвался на Рудковскую и Плющенко

Во время самоизоляции Яна Рудковская и Евгений Плющенко не теряют времени зря. Супруги регулярно размещают в социальных сетях видеозаписи, где воспроизводят сцены из популярных фильмов, танцуют и готовят блюда.
Накануне музыкальный продюсер опубликовала в "Инстаграм" ролик, где она двигается с мужем и сыном под песню групп Cream Soda и "Хлеб" "Плачу на техно". Внезапно мальчик уходит. "Как вы меня достали!" – срывается Гном Гномыч на родителей.
Многие пользователи оценили юмор семьи. "Ура! Больше таких видео для народа", "Тащусь от вас", "Ваша семья – пример для многих!", – выразили мнение подписчики. А экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева рассказала, что ее наследник ведет себя точно так же. "Как это знакомо", – написала звезда.
Ранее Яна Рудковская приняла участие в специальном выпуске ютуб-шоу "Осторожно, Собчак", где поговорила с хейтерами. Одна из оппоненток поинтересовалась у продюсера, не боится ли она, что сын бросит фигурное катание в юном возрасте. "Это исключено", – ответила знаменитость.
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