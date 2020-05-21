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"Как вы меня достали!": сын сорвался на Рудковскую и Плющенко

Яна Рудковская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Яна Рудковская и Евгений Плющенко продолжают снимать постановочные ролики на карантине. Однако Гном Гномыч совсем не в восторге от затеи родителей.
прочитано 838 раз

Во время самоизоляции Яна Рудковская и Евгений Плющенко не теряют времени зря. Супруги регулярно размещают в социальных сетях видеозаписи, где воспроизводят сцены из популярных фильмов, танцуют и готовят блюда.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Накануне музыкальный продюсер опубликовала в "Инстаграм" ролик, где она двигается с мужем и сыном под песню групп Cream Soda и "Хлеб" "Плачу на техно". Внезапно мальчик уходит. "Как вы меня достали!" – срывается Гном Гномыч на родителей.

Многие пользователи оценили юмор семьи. "Ура! Больше таких видео для народа", "Тащусь от вас", "Ваша семья – пример для многих!", – выразили мнение подписчики. А экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева рассказала, что ее наследник ведет себя точно так же. "Как это знакомо", – написала звезда.

Ранее Яна Рудковская приняла участие в специальном выпуске ютуб-шоу "Осторожно, Собчак", где поговорила с хейтерами. Одна из оппоненток поинтересовалась у продюсера, не боится ли она, что сын бросит фигурное катание в юном возрасте. "Это исключено", – ответила знаменитость.

Автор: 21 мая 2020, 09:08 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Рудковской и Плющенко

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Похоже, семейство маникюрши Рудковской соревнуется с Пугалкиной, про кого раньше напишут с утра, затем в обез и на сон грядущий! Заколебали уже!
1

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