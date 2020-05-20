Собчак разнесла Рудковскую за псевдороскошь: Экономика не сходится

В новом выпуске "Осторожно, Собчак" на претензии хейтеров решила ответить Яна Рудковская. Знаменитость настаивает, что рекламирует люкс, поэтому и демонстрирует его в своих соцсетях – такой уж стиль.

Супругу Евгения Плющенко упрекают в том, что она часто выставляет напоказ благосостояние. Звезда с удовольствием щеголяет перед читателями своего блога в модной одежде и нередко хвастается брендами сумок, туфель и платьев. Естественно, многие даже среди коллег по шоу-бизнесу не понимают, почему продюсер так кичится лейблами.

В беседе с Яной Рудковской Ксения Собчак заявила, что знает чуть ли не на сто процентов: модные дома не платят супруге фигуриста за рекламу. Просто знаменитость является их постоянной клиенткой, поэтому марки и предоставляют ей первые ряды на показах и устраивают званые ужины.

"В чем бизнес? У меня ощущение, что бизнес у тебя не в том, чтобы рекламировать модные дома, а как раз в том, чтобы рекламировать лекарства, одевшись в Dior, купленный за свой счет", – заключила теледива. У ведущей, как она пояснила, не сходится экономика.

"Я не говорю, что зарабатываю с этого деньги, но я друг брендов. Они не платят деньги, но делают для меня какие-то имиджевые вещи – мне это очень интересно", – пыталась уйти от ответа Яна Рудковская.

"Другие потом приходят и говорят: "Мы хотим провести у Вас ужин дома после Louis Vuitton и Dior, чтобы Вы привели этих прекрасных людей, чтобы ужин был в Вашем доме". И вот они платят мне за это деньги, и немаленькие", – защищалась супруга фигуриста.

Ксения Собчак уверена, Яна Рудковская люксом просто заманивает на рекламу более бюджетные бренды. "Не массовые, я этого не говорила. Я вообще не работаю с массовыми", – настояла продюсер. Потом, правда, она призналась, что за вознаграждение уже рекомендовала своим подписчикам в "Инстаграм" шампанское, цена за бутылку которого не превышает полутора тысяч рублей – люксом здесь и не пахнет.