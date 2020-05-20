"Я больше не могу": Рудковская не готова принять выбор сына

Новый выпуск программы "Осторожно, Собчак" вышел в формате баттла. На претензии хейтеров согласилась ответить Яна Рудковская.

Естественно, главный вопрос продюсеру был о детстве ее сына. Саша встал на коньки в два года, и Евгений Плющенко активно тренирует мальчика. Также ребенок участвует во всех затеях родителей – снимается в видео, общается с журналистами. У него есть собственный инстаграм-аккаунт, который ведет Яна Рудковская.

К барьеру пригласили спортивную журналистку Машу Командную. "Не боитесь ли Вы, что сын к Вам придет в 15 лет, в 17 лет и, как Алина Загитова, скажет: "Я больше не могу". Воспримите ли Вы это как личное поражение?" – уточнила девушка.

"Мой сын такого мне не скажет", – уверена продюсер. "Откуда ты знаешь?" – удивилась Ксения Собчак. "Это исключено", – замахала головой бизнес-леди.

Яна Рудковская отметила, что методика супруга разработана так, чтобы юные фигуристы были максимально мотивированы. "Он готовит детей так, чтобы это была игра "вдолгую". То есть мой муж прошел единственный в современной истории четыре Олимпиады. И имеет единственный в истории четыре медали в разных Олимпиадах", – похвасталась она.

Участники спора попытались донести до Яны Рудковской, что ребенок в 17 лет может понять, что его больше не интересует фигурное катание. "Вы не понимаете. У него есть цель, причем у него есть цель повторить рекорд его папы. Я уверена, что это будет сложно", – рассказала женщина. "Поверьте мне, зная моего мужа, зная меня, зная моего сына, его может остановить только здоровье", – заявила супруга фигуриста.