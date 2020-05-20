Известный блогер ткнула Рудковскую носом за антикварную мебель

Ксения Анатольевна решила изменить формат своего ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". В новом выпуске вопросы Яне Рудковской задает не только ведущая, но и хейтеры.

Против продюсера выступила известный блогер Арина Холина. Как заявила инфлюенсер, она не понимает, зачем выставлять богатство на всеобщее обозрение. Напомним, что последнее время супругу Евгения Плющенко часто ругают за то, что та кичится брендовыми вещами.

"От публичного имиджа есть ощущение, что ты стремишься доказать, что богата, успешна и главное, у тебя есть деньги, на которые ты накупила все эти Chanel и Dior. Дома у тебя антиквариат и кровать Романовых, и ты вся такая светская львица", – сказала Арина Холина. Девушка заметила, что не понимает подобного посыла в современном мире.

Яна Рудковская отразила удар недоброжелательницы. "Я не хочу нравиться всем, как 100-долларовая купюра. Кому-то нравлюсь, кому-то нет. Хуже было бы, если бы обо мне не говорили", – уверена продюсер.

Она добавила, что имеет право тратить свои сбережения на то, что считает нужным. Также она напомнила, что активно занимается благотворительностью – помогает фонду Натальи Водяновой и раздает билеты на представления малоимущим. "Я удовольствие получаю от того, что зарабатываю деньги, и классно их трачу", – подытожила Яна Рудковская.