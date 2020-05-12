Гоген бросил Катю? Солнцев показал новое фото с любовницей

Гоген, похоже, расстался со своей супругой Екатериной Терешкович. Шоумен зачастил в гости к своей любовнице.

Еще до карантина Гоген Солнцев принял участие в съемках передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир", где поругался со своей 65-летней женой Екатериной Терешкович. Выпуск закончился дракой, шоумен получил увечья от супруги, после чего он жаловался журналистам на неадекватное поведение избранницы. Солцев выгнал Екатерину из квартиры и продолжил встречаться с новой возлюбленной Лидией Алифиренко, которая старше его не на один десяток лет.

Недавно Гоген опубликовал еще совместный снимок с новой пассией. На фото видно, что шоумен сидит в гостях у Лидии. Он запечатлен за накрытым столом в домашней одежде. Солнцев написал, что Алифиренко усовершенствовала свои навыки кулинарии на карантине. "Что может быть лучше в канун поздней весны, чем провести так замечательно время?", – задался вопросом Гоген.

Пользователи Сети поинтересовались у Гогена, где сейчас находится его супруга. Они предположили, что Екатерине неприятно видеть такие снимки. "Где Катя?", "Чувствуется, скоро новая часть в "Прямом эфире" будет", "А Катьку замуровал под обои?", – написали фолловеры. Солнцев не стал отвечать на вопросы подписчиков. Возможно, в скором времени шоумен объяснит, какие у него отношения с Терешкович.