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Смерть от коронавируса больно ударила по беременной Шубской

Анастасия Шубская. Фото: www.instagram.com/nastyashubskaya/
Супруга хоккеиста Александра Овечкина рассказала о смерти близкого человека. Дедушка Анастасии Шубской скончался из-за коронавирусной инфекции.
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Овечкин и его избранница сейчас проживают в Америке. У спортсмена контракт с местной командой "Вашингтон Кэпитлаз". На чужбине Анастасия Шубская старается не терять связь с близкими, которые остались в России.

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 Александр Михайлович Овечкин

Александр Михайлович Овечкин хоккеист

В личном "Инстаграм" жена хоккеиста рассказала, что из-за осложнений после заражения коронавирусной инфекции скончался ее дед – Юлий Ефимович Векслер. Анастасия и ее близкие надеялись, что мужчина выкарабкается. До встречи с уханьской заразой он чувствовал себя отлично.

"В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум и невероятную энергию!" – написала Анастасия Шубская. По словам девушки, организм пожилого родственника не справился.

Избранница Овечкина добавила, что Юлий Ефимович очень хотел увидеть еще одного своего правнука. Анастасия сейчас находится в положении. Шубская вскоре подарит мужу второго ребенка.

Напомним, несколько лет назад умерла мать Анастасии Шубской – известная актриса Вера Глаголева. Артистка много лет лечилась от рака. Знаменитость ушла из жизни в 61 год.

Автор: 2 мая 2020, 13:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь Анастасии Шубской

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