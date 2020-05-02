Смерть от коронавируса больно ударила по беременной Шубской

Овечкин и его избранница сейчас проживают в Америке. У спортсмена контракт с местной командой "Вашингтон Кэпитлаз". На чужбине Анастасия Шубская старается не терять связь с близкими, которые остались в России.
В личном "Инстаграм" жена хоккеиста рассказала, что из-за осложнений после заражения коронавирусной инфекции скончался ее дед – Юлий Ефимович Векслер. Анастасия и ее близкие надеялись, что мужчина выкарабкается. До встречи с уханьской заразой он чувствовал себя отлично.
"В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум и невероятную энергию!" – написала Анастасия Шубская. По словам девушки, организм пожилого родственника не справился.
Избранница Овечкина добавила, что Юлий Ефимович очень хотел увидеть еще одного своего правнука. Анастасия сейчас находится в положении. Шубская вскоре подарит мужу второго ребенка.
Напомним, несколько лет назад умерла мать Анастасии Шубской – известная актриса Вера Глаголева. Артистка много лет лечилась от рака. Знаменитость ушла из жизни в 61 год.
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