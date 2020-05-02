“Я счастлива, что он у меня есть”: Муцениеце показала любимого мужчину после развода с Прилучным

В прошлом году еще ходили слухи о том, что семья актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного “трещит по швам” и дело движется к разводу. Теперь уже никто не сомневается в том, что звездная пара распадается, а Агату и Павла связывает только раздел совместно нажитого имущества.



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