“Я счастлива, что он у меня есть”: Муцениеце показала любимого мужчину после развода с Прилучным

Спустя несколько месяцев после начала бракоразводного процесса, Агата Муцениеце смогла поделиться со своими подписчиками откровенными подробностями совместной жизни с Павлом Прилучным. Поклонников больше удивили не скандалы и ссоры актеров, а загадочная личность того, кто стал новой “опорой” для Агаты.
Муцениеце познакомила пользователей Инстаграма с еще одним членом своей семьи, о котором многие даже никогда и не слышали. Актриса не раз делилась в своей блоге совместными домашними кадрами с бывшем мужем, детьми и мамой. Но “настоящего мужчину”, как называет его сама Агата, смогла показать только сейчас. Оказывается, что у Муцениеце есть крестный, который для нее является настоящим примером. На днях крестный актрисы отмечал свой день рождения, с чем знаменитость и поспешила его поздравить, обнародовав совместное фото.
"Ты с самого моего детства мое плечо опоры, самый лучший крестный, настоящий мужчина, авантюрист и просто пример того, как надо любить жизнь! В этом странном году, пожелаю тебе не болеть, все остальное будет!" – подметила Агата Муцениеце.
Поклонники актрисы попросили мужчину беречь свою крестную дочь и не давать в обиду. “Она и так натерпелась от своего муженька, может хоть крестный сможет защитить от всех бед”, – высказываются подписчики Муцениеце.
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