Полина Гагарина рассталась с мужем

42-летний Дмитрий Исхаков и 33-летняя Полина Гагарина были вместе на протяжении шести лет. Популярная исполнительница родила фотографу дочь Мию, лица которой пара предпочитает не афишировать. Эта пара считалась одной из самых крепких и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе.
Но оказалось, что в последнее время у супругов накопились серьезные проблемы. Как утверждают люди из окружения Гагариной и Исхакова, пара не живет вместе уже на протяжении нескольких месяцев. Интересно, что и на развод супруги еще не подали. Также ни Полина ни Дмитрий пока не разразились душещипательными постами о расставании у себя на страничках в социальных сетях, как это сейчас стало невероятно модным среди знаменитостей.
Подразумевается, таким образом пара демонстрирует тихий и цивилизованный подход к расставанию, однако журналисты обнаружили кардинальные изменения, произошедшие с легкой руки Полины Гагариной.
Дело в том, что одна из самых востребованных и голосистых певиц нашей эстрады осуществляет свою артистическую деятельность через ООО "Полина Гагарина", которое на 100% принадлежит артистке. Так, за 2018 год выручка организации составила почти 150 миллионов рублей. Согласно некоторым данным, генеральным директором этой фирмы с момента ее основания был Дмитрий Исхаков. Однако буквально несколько недель назад он был уволен. Теперь его должность занимает некая Юлия Экс.
Интересно, что в беседе с продюсером Super Дмитрий Исхаков не стал опровергать информацию о том, что они с Полиной Гагариной расстались, однако отметил, что официального расторжения брака у них пока не было.
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