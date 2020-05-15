Канделаки разнесла Тарасова после его скандального интервью о Бузовой

Дмитрий Тарасов рассказал историю о разводе с Ольгой Бузовой со своей точки зрения, правда после этого футболист вовсе не заработал уважения, а лишь в очередной раз вызвал омерзение у общественности.
Журналистка Тина Канделаки ознакомилась с высказываниями Тарасова о разладе с Бузовой и решила написать об этом пост в своем инстаграм-аккаунте. Генпродюсер "Матч ТВ" не поняла, зачем футболист спустя столько времени завел разговор об Ольге. Тина считает, что в этой ситуации экс-супругам надо разбираться лично, во время приватного разговора, а не предавать подробности расставания огласке.
"Ну это же просто некрасиво! Я понимаю, время джентльменов безвозвратно ушло, но можно же как-то во внутреннем диалоге договориться не прыгать лицом на вентилятор?", – высказалась Канделаки.
Также журналистка объяснила, почему поддержала Регину Тодоренко, которая недавно нелестно высказалась о жертвах домашнего насилия. Тина подчеркнула, что выступила против ее уничтожения в Сети. Однако со словами звезды "Орла и решки" Канделаки не соглашалась.
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