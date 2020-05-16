Новый брак и рождение ребенка: стало известно о больших переменах в жизни Климовой

Поклонники надеются, что актриса возобновит отношения со своим возлюбленным. Однако этого не произойдет, уверена таролог Марианна Абравитова.

Недавно Екатерина Климова в эфире передачи "Судьба человека" рассказала, что рассталась с Гелой Месхи, однако точку в отношениях супруги не поставили. Они лишь взяли паузу, чтобы дать друг другу время на размышления о совместном будущем.

Таролог Марианна Абравитова сомневается, что отношения Климовой и Месхи получат развитие в дальнейшем. Между ними больше не появится любовная искра. Специалист уверена – оба обретут счастье в новых браках, это произойдет через несколько лет.

Абравитова также заявила, что Гела, который моложе Екатерины на восемь лет, вновь найдет себе спутницу постарше. Мужчину привлекают состоявшиеся женщины, которые занимаются творчеством. Однако новые отношения для Месхи вряд ли станут последними, предположила таролог.

Что касается личной жизни Климовой, то актрису ожидает не один брак. У Екатерины, которая уже родила четверых детей, в будущем ожидается еще один наследник. Новыми избранниками знаменитости будут бизнесмены, с людьми творческих профессий актриса больше не станет строить отношения.