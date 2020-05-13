Климова проговорилась о воссоединении с Месхи

Актриса отметила, что после болезненного расставания с Игорем Петренко перестала верить в вечную любовь. Супруги порвали отношения в 2013 году после того, как артист ушел в запой и солгал жене о поездке в Санкт-Петербург.
Спустя несколько лет Екатерина Климова вышла замуж в третий раз. Избранником стал молодой красавец Гела Месхи. У пары родилась дочь Изабелла, но возлюбленные не смогли сохранить союз – около года назад звезда опять подала на развод.
В беседе с Борисом Корчевниковым актриса отметила, что для нее сказочные взаимоотношения остались в прошлом. Знаменитость не может удерживать рядом с собой человека, понимая, что ему было бы лучше без нее.
Как заверила Климова, Месхи поступил очень мужественно, когда вошел в новую семью, взяв на себя большую ответственность. "Гела – молодой амбициозный человек, но ему нужна тишина, свобода", – добавила она.
Актриса призналась, что в какой-то момент осознала: рядом с ней супруг не может реализоваться в профессии. Они расстались, чтобы понять, верны ли эти догадки. "У нас не было скандалов, мы не обижали друг друга. Просто взяли паузу", – пояснила Климова.
Екатерина отметила, что с ней сможет быть не каждый, так как она много работает. "Мужчина постоянно должен вставать в какую-то очередь. Мало кто захочет так существовать", – резюмировала звезда.
Правда, Климова обмолвилась, что не исключает возможности воссоединения с последним супругом. Гела Месхи много помогает бывшей жене.
"Я бы не ставила в этих отношениях точку", – лукаво сказала артистка.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
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