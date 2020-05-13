Дочь Пелагеи довела до слез оперную звезду

Девочка внимательно смотрит в экран, на котором транслируется запись концерта народной артистки. Малышка кивает в такт и даже пытается подпевать. Пелагея в подписи к видео указала, что три года и три месяца – отличный возраст для знакомства с оперой.
Видео с обаятельной Таисией настолько очаровало Хиблу Герзмаву, что та даже сделала репост записи на свою страницу. "Боже, я расплакалась! Невероятный ребенок! Тасечке 3 года, но как тонко она слышит музыку!!! Заберу ее оперу петь! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда.
Девочка слушает оперную партию с открытым ртом, даже не отвлекаясь на маму, которая ее снимает. В конце малышка воскликнула "Хибла, браво!" и захлопала в ладошки. Герзмава отметила, что пересмотрела видео уже "миллион раз" – настолько ей понравилась реакция маленькой дочери Пелагеи.
Пользователи Сети тоже удивились, как внимательно Таисия следит за концертом. "Как осознанно Тася слушают классическую музыку😻 вот, что значит правильный музыкальный вкус!", "Ждем Тасю в будущем в роли Артистки!", "Видно что растет цветочек в семье с качественной музыкой", "Таисия у Вас очень развитая.... Видно, что с ребенком занимаются", – отметили поклонники Пелагеи.
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