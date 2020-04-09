После новости о госпитализации Игоря Николаева стало известно о спасении Наташи Королевой

Недавно стало известно, что Игорь Николаев попал в больницу с пневмонией. Теперь проблемы обнаружились у его бывшей жены Наташи Королевой.

Наташа Королева, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса, спасается от скуки как может. Популярная исполнительница нашла оригинальное занятие: начала записывать и выкладывать в интернет короткие видео, где весьма артистично рассказывает сказки. Причем для того, чтобы было еще интереснее, певица даже переодевается и гримируется и задействует различные фильтры. В зажигательном исполнении артистки можно прослушать такие бессмертные произведения как "Репка", "Колобок" и "Теремок". Наташа Королева назвала этот сборник "Тусины сказки".

Вот только это все равно не спасает артистку от тоски. Обратившись к многочисленным поклонникам, она призналась, что ей "местами тяжеловато". Поэтому певица прибегла к более радикальному способу – обратилась за помощью к психотерапевту.

Популярная исполнительница объявила, что с помощью специалиста она и ее подписчики смогут "поговорить о том, как в режиме самоизоляции сохранить хорошее настроение, позитив, не поехать крышей, не потолстеть и не спиться".

С медиком Наташа Королева проведет прямой эфир у себя на страничке в социальной сети "Инстаграм". Она предложила всем желающим присоединиться, назвав дату и время мероприятия.

Ранее стало известно о госпитализации бывшего мужа Наташи Королевой, автора-песенника, исполнителя Игоря Николаева. Причем как только появилась тревожная информация, сразу поползли слухи о том, что у артиста коронавирус. К счастью, этот диагноз не подтвердился. Однако Игорь Николаев страдал от пневмонии. И все же медики смогли поставить артиста на ноги. Его уже выписали. Сейчас он находится дома с родными.