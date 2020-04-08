Заболевшая коронавирусом звезда сериалов взорвалась из-за нападок

Накануне стало известно, что звезда российских сериалов Галина Боб заболела коронавирусом. Об этом артистка публично заявила, ожидая поддержки.

Вместо этого на нее вылилась масса негатива. Пользователи Сети обвинили актрису в том, что она халатно отнеслась к окружающим и подвергла их риску. Ведь в тот момент, когда Галина находилась в ожидании результатов теста на коронавирус, она выходила в магазин.

По словам Боб, она до последнего надеялась, что анализ будет отрицательным. Тем более, ей срочно требовались лекарства для супруга. Артистка утверждает, что сделала свой поход в магазин максимально безопасным для сограждан.

"Некоторые люди до сих пор считают, что их "по делам" или "что такого, тусануть с друзьями во дворе" – это нормально. Уж одно могу сказать, если я и ходила в магазин за продуктами и в аптеку до результата, то я делала это так, что людям со стороны некоторым это было даже смешно. В маске, в перчатках, ближе, чем на 2 метра, ни к кому!" – взорвалась Галина.

Также звезда отметила, что в ближайшее время к ней домой приедут инфекционисты, чтобы взять анализы у ее близких. В конце Боб со спокойной душой послала всех хейтеров с их злоключениями относительно того, как надо себя вести во время пандемии коронавируса в России, "в баню".