"В роду были колдуны": у Галины Боб нашли магические способности

Как заявляет астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев, для Галины сейчас самое важное наладить кармическую связь с отцом, иначе у нее могут начаться проблемы со здоровьем. В новом году артистку ожидают серьезные финансовые пополнения, благодаря своему трудолюбию и дисциплинированности.
Но самое главное, благодаря своей очень сильной природной интуиции, Боб сама может заниматься эзотерикой и магией, только даже не подозревает об этом. Именно налаживание отношений с отцом может вывести актрису на новый жизненный уровень и раскрыть тайные способности. "Вполне возможно, что в роду у актрисы были колдуны и ведьмы, и она может развить в себе целительские способности и помогать людям", – добавил Ермолаев.
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