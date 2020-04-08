"Несчастный наперсточник!": Цымбалюк-Романовская сцепилась с проигравшим в карты дом Джигарханяном

Первоапрельскую шутку о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская вышла замуж за Степана Джигарханяна, многие приняли за чистую монету. Разумеется, у 41-летней киевской пианистки не может быть ничего общего с 54-летним пасынком легендарного актера.

"Кому он нужен, такое б/у... Боже упаси! – раздраженно говорит Виталина о Степане. – Я к нему даже не приближалась никогда". К тому же киевская пианистка божится, что до сих пор верна своему первому мужчине Армену Джигарханяну, хотя после развода прошло почти три года.

"Я считаю себя самым счастливым человеком – у меня в жизни сбылась самая нереальная мечта, – написала Цымбалюк-Романовская на своей странице в соцсети "Инстаграм". – А такое везение раз в тысячу лет бывает. Мужу не повезло, что заболел".

Что касается пасынка бывшего мужа, то о нем Виталина отзывается резко. "С такими исходными данными – я имею в виду отчима (Армена Джигарханяна. – Прим. ред.) – "как-то крутиться" по молодости было, конечно, непыльно. Даже в Америке поначалу. А как дом проиграл – приехали Армена с Виталиной трясти, наперсточники несчастные!"

Напомним, что Степан Джигарханян был моделью и актером, но после переезда в Америку стал зарабатывать на азартных играх – промышлял покером. По слухам, он здорово проигрался, и его давно не пускают ни в одно казино, а тем более на катраны (нелегальное игорное заведение, куда нельзя прийти с улицы, тебя обязательно кто-то должен провести). Пришлось ехать в Москву и перед камерами разыгрывать спектакль о романе с Ольгой Казаченко. За это шоу, говорят, неплохо платили.