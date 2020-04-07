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Услышавшая сердцебиение будущего малыша Фриске расплакалась от счастья

Наталья Фриске. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Младшая сестра певицы Жанны Фриске Наталья обнародовала трогательный пост. Сообщение молодой женщины вызвало немедленную реакцию у ее подписчиков.
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Наталья Фриске обнародовала ряд фотографий и видео своего племянника Платона. Единственному сыну Жанны Фриске исполнилось семь лет. Отметим, что мальчик появился на свет в Америке. Вскоре после этого радостного события стало известно, что у Жанны неоперабельная опухоль головного мозга. А летом 2015 года певица скончалась.

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Сразу, как артистка умерла, ее гражданский муж, телеведущий Дмитрий Шепелев забрал их сына Платона и увез за границу. С тех пор родственники Фриске считанное количество раз видели ребенка. Из-за того, что близкие Жанны и ее возлюбленный никак не могут найти общий язык (там много причин для конфликта, однако ситуация настолько запутанна, что уже сложно разобраться, кто прав, а кто виноват), Платон уже давно не виделся с бабушкой и дедушкой, а также с теткой.

В своем поздравлении Наталья обратилась напрямую к Платону. "Мы тебя все очень ждали. Я помню когда первый раз увидела тебя, когда ты еще сидел в животе у мамочки, и услышала как бьется твое сердечко 💓 я плакала от счастья☺️ это был волшебный момент (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – призналась Фриске.

Наталья рассказала, что узнала о рождении Платона благодаря телефонному звонку. По ее словам, когда она услышала новость, счастью не было предела. Фриске пожелала мальчику здоровья, успехов в учебе, чтобы все получалось, чтобы окружали только "добрые и искренние люди".

"Знай мой любимый, мы тебя любим, и очень тебя ждем☺️ я верю, что наступит тот день, когда ты все поймешь, и прийдешь к нам, а мы наберемся терпения, и будем тебя ждать ❤️ С днем рождения, Платоша❤️💋 твои дедушка Вова, бабушка Оля и тетя Наташа", – завершила свой пост в "Инстаграм" Фриске.

К поздравлениям присоединились многочисленные подписчики, причем не только простые люди, но и знаменитости: Анна Семенович, Наталия Гулькина, Анна Городжая и другие.

Автор: 7 апреля 2020, 13:07

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