Сестра Жанны Фриске нарушила карантин ради покупок

34-летняя родственница прославленной певицы Наталья Фриске несколько месяцев живет на Шри-Ланке, в городе Велигама. Там введен карантин из-за коронавируса. Однако пандемия не заставила Наталью вернуться в Россию – она не хочет сталкиваться с особенностями пребывания в нашей стране.
Недавно Фриске решила выйти из дома в Велигаме, что является нарушением карантинного режима. Однако сделала это она не просто так, а, можно сказать, по уважительной причине. Женщине нужно было сходить в магазин за продуктами. Наталье пришлось стоять в длинной очереди. Об этом она рассказала в своем инстаграм-аккаунте.
На Шри-Ланке сейчас сильная жара. Люди ждали очереди под палящим солнцем. Многие прикрывали лицо платками, защищая дыхательные пути.
К слову, на Шри-Ланке выявлено 97 случаев заражения коронавирусом. Двое жителей страны уже выздоровели. Напомним, что во всем мире заразившихся более 380 тысяч.
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